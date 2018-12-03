Следователи проверят инцидент с повышением температуры на борту S7

Следователи проведут проверку инцидента с повышенной температурой в лайнере авиакомпании S7, направлявшемся из Новосибирска в Екатеринбург, сообщает СК России.

«Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс Новосибирск – Екатеринбург в минувшее воскресенье», – сообщает ведомство, передает РИА «Новости».

Напомним, среди пассажиров лайнера была музыкальная группа «Чайф» в полном составе. После того, как на борту Embraer 170 стало очень жарко, лидер группы Владимир Шахрин устроил скандал.

В S7 заявили, что после полета борт поставили на техническую базу для выяснения причин сбоя в кондиционировании.