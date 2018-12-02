Авиакомпания S7 прокомментировала скандал с лидером группы «Чайф»

В авиакомпании подтвердили проблемы с самолетом, на котором в том числе возвращались из Новосибирска в Екатеринбург музыканты группы «Чайф».

«Самолет после рейса поставили на техническую базу, сейчас специалисты с ним разбираются, выясняют причину. Могу только подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне», – передает РЕН-ТВ слова представителя S7 Анны Бажиной.

Напомним, самолет Новосибирск – Екатеринбург вылетел с опозданием на 30 минут, при этом на протяжении всего полета не работала система кондиционирования, из-за чего в салоне лайнера стояла невыносимая жара. Шахрин выяснял отношения с экипажем самолета, требуя, чтобы были предприняты какие-либо меры.