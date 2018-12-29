На Украине заявили об отказе ФБР помогать в раскрытии убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя отсутствие результатов в раскрытии убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что ФБР «не смогло предоставить никакой помощи».

По словам Луценко, «круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился, от нескольких тысяч до нескольких сотен», однако ФБР «не смогло предоставить никакой помощи», передает РИА «Новости».

Напомним, 20 июля 2016 года автомобиль, в котором находился Шеремет, подорвали в центре Киева. Вскоре в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, где якобы запечатлен момент закладки взрывчатки под автомобиль. Однако, по словам Луценко, следствие «совершило ошибку», не изъяв ключевую запись с видеокамеры наблюдения.