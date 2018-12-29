Молдавия выдала России вербовщика ИГ

Молдавия выдала России вербовавшего в ИГ* («Исламское государство*», запрещена на территории России) россиянина, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России совместно с генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича 1990-го года рождения», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

Давудов в Сирии принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, и с помощью интернета вербовал жителей Кабардино-Балкарской Республики в «Исламское государство*», пояснили в ЦОС.

В октябре в Хабаровске суд приговорил местного жителя за попытку вербовки военнослужащих местного гарнизона в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».