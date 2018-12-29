Путин провел переговоры с главами Казахстана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин в субботу, 29 декабря, провел ряд телефонных переговоров, в том числе с главами Казахстана и Таджикистана Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин обсудил с Назарбаевым ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Главы государств также затронули некоторые актуальные международные проблемы.

Отмечается, что Путин и Назарбаев «обменялись самыми добрыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом».

Кроме того, в Кремле сообщили о разговоре Путина с Рахмоном. «Главы государств обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым 2019 годом. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», – сказано в сообщении.

В четверг Путин проводит переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.