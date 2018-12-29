Мамаев заявил в полицию о побоях со стороны избитого водителя

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев написал в полицию заявление о том, что водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук ударил его в лицо, сообщил источник.

«Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. Заявление было подано в рамках расследования уголовного дела в отношении Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, заявление Мамаева выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району, начала проверка.

В ноябре Мамаев перечислил Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

Между тем сообщалось, что на записи с видеорегистратора видно, что водитель сам спровоцировал конфликт с футболистами, оскорбив и ударив Мамаева.

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве в связи с нападением на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.