С авианосца «Адмирал Кузнецов» убрали упавший кран

Кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» при выходе из дока на заводе в Мурманске, убран, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Кран убран с палубы. На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации», – сказал источник «Интерфакс».

В ночь на 30 октября были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов». В результате ЧП авианосец получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версии аварии.