Глава Косово подписал законы о создании армии

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи подписал несколько законов, которые предусматривают создание в самопровозглашенной республике армии.

«С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию. Все это стало возможным только благодаря жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас», – заявил Тачи, передает ТАСС.

Он также отметил, что армия сможет обеспечить республике «лучшую перспективу для новых поколений».

Напомним, депутаты парламента Косово 14 декабря проголосовали за создание армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением.

В Москве оценили решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что решение непризнанного Косово о формировании независимой армии должно быть немедленно отменено.