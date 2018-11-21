Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии

Решение непризнанного Косово о формировании независимой армии нарушает резолюцию ООН и оно должно быть немедленно отменено, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза международной организации.

«Что касается нарушающего резолюцию 1244 решения о создании вооруженных сил Косова, то оно должно быть немедленно отменено», – приводит его слова ТАСС.

Небензя подчеркнул, что «выход на сцену вооруженных сил Косово представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, чреватую повторением вооруженного конфликта».

Постпред России также заявил, что безответственная политика Евросоюза в отношении Косово перешла опасную черту. «Реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как беззубой назвать нельзя», – сказал он.

В пятницу депутаты парламента Косово проголосовали за создание армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением Косово.

Москва заявила, что оценивает решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН; в министерстве отметили, что этот шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах и может закончиться вооруженным конфликтом.