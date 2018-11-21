Россия отреагировала на создание армии Косово

МИД России заявил, что оценивает решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН; в министерстве отметили, что этот шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах и может закончиться вооруженным конфликтом.

«При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники», – утверждается в опубликованном на сайте дипломатического ведомства заявлении.

В МИД удивились риторике некоторых политиков США и ЕС и высших генералов НАТО, которые пытаются убедить себя и окружающих «рассуждениями о том, что решение Приштины, дескать, не меняет сути Сил безопасности Косово».

Отмечается, что Запад игнорирует ответственную политику Белграда, «нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности».

«Сербское руководство воздержалось от принятия ответных мер в связи с введением Приштиной в ноябре 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, фактически нацеленной на создание катастрофических условий для косовских сербов, продолжение этнических чисток в отношении неалбанского населения», – говорится в заявлении.

По мнению МИД России, премьер самоправозглашенной республики Рамуш Зарадинай является «олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской «государственности».

«Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе», – подчеркивается в публикации.

Также МИД России добавляет, что необходимо предпринять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований.

Ранее в пятницу депутаты парламента Косово проголосовали за создание армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением Косово.