Очки для управления роботом придумали в России

В России разработали очки, позволяющие видеть «глазами» робота и управлять им на расстоянии, сообщил первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» (входит в Ростех) Сергей Попов.

«Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки», – сказал Попов в интервью РИА «Новости».

В июле Попов рассказывал о разработке системы с 3D-очкамии, которая позволит распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие новейшие виды оружия разрабатываются в России.