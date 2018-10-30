Россия помогла Китаю достичь критически важного технологического прорыва

Китай получил важнейшую технологию, освоив производство турбинных лопаток; источник в судостроении страны добавил, что разработка стала результатом сотрудничества с российской компанией, сообщают китайские СМИ.

Одна из самых больших энергетических госкомпаний КНР State Power Investment Corp (SPIC), сообщила, что может создать производство основного компонента газовых турбин мощностью в 330 МВт, передает South China Morning Post.

Военно-морской эксперт Ли Цзе заявил, что новый компонент может быть использован в газовых турбинах самого современного корабля КНР, эсминца типа 055. Он добавил, что Китай за последние 18 месяцев запустил строительство четырех таких ракетных эсминцев.

Источник, близкий к китайской судостроительной промышленности, сообщил изданию, что успехи в разработке были достигнуты при помощи иностранных партнеров, особенно благодаря сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» из России.

«России нужно, чтобы Китай помог в модернизации единственного авианосца «Адмирал Кузнецов», чей корпус, палуба и другие части были повреждены в результате инцидентов ранее в этом году», – сказал источник.

Он также уточнил, что судостроители КНР смогли бы переоборудовать российский авианосец благодаря опыту, полученному при модернизации первого в Китае авианосца «Ляонин», бывшего советского «Варяга», конструкция которого близка к «Кузнецову».

В октябре в результате аварии на плавдоке ПД-50 на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» рухнул кран, который нанес повреждение судну.