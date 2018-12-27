Во ФСИН рассказали, как заключенные встретят Новый год

Для заключенных в колониях приготовят специальный новогодний стол, в учреждениях пройдут культмассовые и спортивные мероприятия, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

«В канун Нового года и в период праздничных дней во всех исправительных колониях пройдут различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Станет более разнообразным и новогоднее меню», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Уточняется, что новогоднее меню может включать винегрет, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки мясные и рыбные, рулеты из мяса и овощей.

В качестве массового досуга для осужденных проведут концерты художественной самодеятельности и театральные постановки, добавили во ФСИН.

Ранее арестованный по обвинению в избиении федерального чиновника футболист Александр Кокорин рассказал, что 31 декабря ляжет спать рано и встретит Новый год без праздничного стола.