Российским дипломатам подтвердили личность задержанного на Шпицбергене

Генконсульство России на Шпицбергене получило от норвежских властей подтверждение личности россиянина, который подозревается в попытке ограбить банк россиянина.

«Норвежцы подтвердили нам, что это россиянин, в день происшествия они уведомили об этом наше посольство в Осло. У нас есть его фамилия, имя и отчество, но мы не можем раскрывать эти данные в интересах следствия», – сообщил ТАСС генконсул Сергей Гущин.

Гущин отметил, что консульства пытается связаться с адвокатом задержанного «на предмет того, есть ли у него просьбы, пожелания» и выразил готовность оказать россиянину необходимую помощь.

Заседание суда об избрании дальнейшей меры пресечения, со слов Гущина, намечено на конец января. При этом, когда состоится суд по существу дела, пока не ясно.

22 декабря в норвежском Лонгйире на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.

По версии полицейских, россиянин зашел в банк Sparebank 1 Nord-Norge с винтовкой и потребовал 70 тыс. норвежских крон. Мужчину задержали и доставили в Тромсе, где его заключили под стражу на четыре недели.