Грузинская церковь приняла решение о признании украинской автокефалии

Грузинская православная церковь поддерживает украинскую автокефалию, официально оформится эта позиция в январе, стало известно в четверг после завершения Синода, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Церковь Грузии поддерживает» – так ответил на вопрос о позиции по поводу украинской автокефалии после Синода митрополит Цилканский и Душетский Зосимэ.

По его словам, вселенский патриарх опубликует в январе свою позицию по поводу украинской церкви.

«После этого и мы отреагируем. Сегодня воздержались», – отметил Зосимэ.

Аналогичную позицию в поддержку автокефалии украинской церкви высказал и другой авторитетный духовник – митрополит Чкондидельский Петрэ.

Между тем, часть духовенства Грузии считает, что украинская церковь должна иметь автокефалию, часть выступает с противоположной точки зрения.

Все последнее время ГПЦ воздерживалась высказывать позицию на счет данного вопроса. Так, в октябре секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели заявил, что Грузинская православная церковь воздержится от высказывания своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом до заседания Священного синода ГПЦ. Он подчеркивал, что «спор между РПЦ и Константинопольским патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права», указав, что вопрос о прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом «крайне сложный и важный». Еще ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриарху Грузии Илье Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви».