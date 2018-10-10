Грузинские СМИ рассказали о просьбе Кирилла к Илье Второму

Глава РПЦ Кирилл направил патриарху Грузии Илье Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Синод ГПЦ вскоре обсудит этот вопрос, сообщила телекомпания «Рустави-2». Представитель патриархии Грузии отец Микаэл Ботковели заявил телекомпании, что при вынесении решения «будут изучены аргументы всех сторон» – и Москвы, и Константинополя.

Как отмечает «Рустави-2», ГПЦ предстоит сложный выбор – «остается она под влиянием РПЦ или же поддержит духовное единство Вселенского Патриархата».

Теологи призывают поддержать автокефалию, отмечает телекомпания. Однако, по ее данным, в «ГПЦ много поддерживающих позицию Российской церкви».

Ранее предстоятель Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет призвал Грузинскую православную церковь поддержать Киев в решении вопроса автокефалии УПЦ КП.

Несколько дней назад ГПЦ заявила, что сведения украинских СМИ о том, что церковь Грузии поддержала автокефалию украинской церкви, «не соответствуют реалиям». Было отмечено, что эти сведения были распространены после посещения патриархии Грузии спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Также говорится о том, что автокефалия Украинской церкви приветствовалась бы, но, как видится на этом этапе, добиться этого будет непросто, поэтому «обязательна осторожность, чтобы не произошло гражданского раскола и не развились еще более сложные процессы».

«Позиция ГПЦ по данной теме не менялась. Она состоит в том, что ГПЦ воздержится от оценок, пока не будет принято окончательного официального решения Константинопольским и Московским патриархатами. Это решение должно быть основано на канонических церковных нормах», – отмечено в заявлении.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Из-за действий Константинополя православие утратило единый координирующий центр.