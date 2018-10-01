Грузинская церковь обвинила украинские СМИ в искажении фактов

Сведения украинских СМИ о том, что церковь Грузии поддержала автокефалию украинской церкви, «не соответствуют реалиям», заявила патриархия Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении ГПЦ отмечается, что эти сведения были распространены после посещения на днях патриархии Грузии спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Также говорится о том, что автокефалия Украинской церкви приветствовалась бы, но, как видится на этом этапе, добиться этого будет непросто, поэтому «обязательна осторожность, чтобы не произошло гражданского раскола и не развились еще более сложные процессы».

«Позиция ГПЦ по данной теме не менялась. Она состоит в том, что ГПЦ воздержится от оценок, пока не будет принято окончательного официального решения Константинопольским и Московским патриархатами. Это решение должно быть основано на канонических церковных нормах», – отмечено в заявлении.

Ранее предстоятель непризнанной Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет призвал Грузинскую православную церковь поддержать Киев в решении вопроса автокефалии УПЦ КП.