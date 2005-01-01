Киевские раскольники призвали Грузинскую церковь поддержать автокефалию Украины

Предстоятель непризнанной Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет призвал Грузинскую православную церковь поддержать Киев в решении вопроса автокефалии УПЦ КП, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

ГПЦ «должна поддержать нас, я не вижу причин, по которым мы не должны быть вместе», сказал Филарет грузинской телекомпании «Рустави-2» во время пребывания в США.

«Россия напала на Грузию и на Украину, мы одинаково пострадали и должны молиться вместе. Мы надеемся, что церковь Грузии присоединится к нам в этих молитвах», – сказал Филарет.

На ваш взгляд Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине? Разразится религиозная война

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Никакой автокефалии не будет



Пока ГПЦ не зафиксировала официальную позицию по поводу автокефалии Украинской церкви. В ГПЦ ждут окончательного решения РПЦ, Константинопольской и других церквей.

Несмотря на отсутствие между Россией и Грузией дипломатических отношений после войны 2008 года, РПЦ и ГПЦ поддерживают контакты.

Ранее первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион назвал создание автокефалии на Украине политической атакой на православие.