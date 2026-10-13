Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Послу ЕС в Грузии предложили порадоваться, что он не работает в Киеве или Кишиневе
Постпреду ЕС в Грузии Павлу Херчинскому, станцевавшему на днях в Телави под музыку резко оппозиционной группы «Безвыходное положение», правящая «Грузинская мечта» советует радоваться, что он не работает на Украине или в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Леван Махашвили заявил в четверг на пленарном заседании высшего законодательного органа Грузии, что «коллегам Херчинского на Украине и в Молдавии не до танцев и развлечений».
«Надеюсь, Херчинский ценит это», – заявил глава профильного комитета парламента.
При этом Леван Махашвили отметил, что постпред ЕС отошел в своем поведении от критериев дипломатии, так как пригласил группу, «оскорбляющую грузин, и танцевал под ее музыку».
«И это любовь к грузинам? И после этого он будет рассказывать нам о любви Евросоюза к Грузии?» – задался вопросами депутат.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, постпред ЕС в Грузии, известный критик властей, пригласил на День Европы скандальную группу «Безвыходное положение», резко оппозиционную к «Грузинской мечте» и ее избирателям, и танцевал под ее музыку.
Кадры танцев дипломата на концерте в Телави распространились в соцсетях и вызвали критику правящей партии.
До начала концерта постпред анонсировал «уничтожительный» доклад ЕС по Грузии в конце октября.