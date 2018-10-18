Грузинская церковь не определилась с позицией по автокефалии УПЦ

Секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели заявил, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) воздержится от высказывания своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом до заседания Священного синода ГПЦ.

Он подчеркнул, что «спор между РПЦ и Константинопольским патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права», указав, что вопрос о прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом «крайне сложный и важный» передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос «внесет в отношения между православными церквями очень тяжелые результаты в том случае, если кризис между двумя большими патриархиями еще более осложнится».

«До тех пор, пока аргументы обеих сторон не будут сформулированы обоснованно, а позиции не будут подкреплены нормами церковного права, мы воздержимся от фиксирования своей позиции», – сказал протоиерей Михаил.

После этого, по словам секретаря патриарха Грузии, «сложившуюся ситуацию рассмотрит Священный синод Грузинской православной церкви и решит, какую позицию должна занять ГПЦ».

При этом Ботковели не считает, что в вопросе, касающемся предоставления Украинской церкви автокефалии Грузинская православная церковь должна поддержать позицию Константинопольского патриархата только лишь по той причине, что у Грузии напряженные отношения с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, передает «Интерфакс».

Накануне корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриарху Грузии Илье Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви».