Анонсировано принятие решения Грузинской церкви по вопросу украинской автокефалии

Синод Грузинской православной церкви 27 декабря окончательно определится по вопросу своего отношения к украинской автокефалии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Телекомпания «Рустави-2» сообщает, что единства во мнениях пока нет. Часть духовенства Грузии считает, что украинская церковь должна иметь автокефалию, часть выступает с противоположной точки зрения.

Все последнее время ГПЦ воздерживалась высказывать позицию по данному вопросу. Так, в октябре секретарь патриарха Грузии, протоиерей Михаил Ботковели заявил, что Грузинская православная церковь воздержится от высказывания своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом до заседания Священного синода ГПЦ.

Он подчеркивал, что «спор между РПЦ и Константинопольским патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права», указав, что вопрос о прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом «крайне сложный и важный». Еще ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриарху Грузии Илье Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской церкви».