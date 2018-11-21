Названа причина пожара на шахте «Уралкалия»

Возгорание строительных материалов рассматривается в качестве предварительной причины пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Версии есть. Говорить о них пока рано, но полагаем, что это возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», – цитирует РИА «Новости» выступление Зиничева в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что спасатели сделали все возможное для спасения людей.

«К сожалению, в данной конкретной ситуации спасти людей не представлялось возможным», – добавил он.

Во вторник Соликамский горсуд Пермского края арестовал четырех подозреваемых по делу о пожаре в шахте. Это сотрудники подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680», проводившей работы.

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли.