Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Соликамский горсуд Пермского края удовлетворил ходатайство следствия об аресте четырех подозреваемых по делу о пожаре в строящемся стволе рудника «Соликамск-3» (СКРУ-3), сообщила помощник председателя суда Наталья Пантелеева.

Пантелеева сообщила, что горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин и начальник участка номер пять этого комплекса Максим Канищев были арестованы на один месяц и 29 суток – до 22 февраля 2019 года, передает «Интерфакс».

Все они являются сотрудниками строительно-монтажного управления N680 ФГУП «УС-30» (подрядчик «Уралкалия»"), которые выполняли строительные работы на шахте в Соликамске.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли.

Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором и на третьем – тела еще шестерых человек. Тело девятого рабочего было найдено 23 декабря.

Четверо подозреваемых были задержаны на следующий день после трагедии.