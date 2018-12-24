Опознаны тела всех погибших в Соликамске шахтеров

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...

Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Опознаны тела всех погибших в Соликамске шахтеров

          24 декабря 2018, 10:32

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В Пермском крае были опознаны тела девяти погибших в шахте в Соликамске, сообщает СК России.

          «Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все 9 человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение», – сообщается на сайте ведомства.

          По данным следствия, утром 22 декабря в руднике горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились 9 сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли.

          «В числе фигурантов уголовного дела на данный момент: горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Купришкин; начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Максим Канищев; горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Артюхин», – говорится в сообщении СК.

          Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК по факту нарушения правил безопасности, продолжается.

          24 декабря в Пермском крае был объявлен днем траура по погибшим на шахте. В регионе рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и телевизионные программы, организациям и ведомствам поручено приспустить флаги России и Пермского края.


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