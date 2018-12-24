Опознаны тела всех погибших в Соликамске шахтеров

В Пермском крае были опознаны тела девяти погибших в шахте в Соликамске, сообщает СК России.

«Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все 9 человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, утром 22 декабря в руднике горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились 9 сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли.

«В числе фигурантов уголовного дела на данный момент: горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Купришкин; начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Максим Канищев; горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Артюхин», – говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК по факту нарушения правил безопасности, продолжается.

24 декабря в Пермском крае был объявлен днем траура по погибшим на шахте. В регионе рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и телевизионные программы, организациям и ведомствам поручено приспустить флаги России и Пермского края.