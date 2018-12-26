Глава ВТБ и президент «Лукойла» заявили о намерении поехать на форум в Давосе

Глава ВТБ Андрей Костин и президент «Лукойла» Вагит Алекперов намерены посетить всемирный экономический форум в Давосе, при этом Костина, попавшего в санкционный список США, организаторы изначально отказывались приглашать.

«Поедем, поедем. Были урегулированы вопросы, связанные с приемом нас в Давосе. И все. Никакие ограничения на контакты с американцами никто не накладывал. Поэтому мы едем, да», – приводит слова Костина ТАСС.

Алекперов также подтвердил свое участие в форуме: «Поеду. У нас там традиционная встреча руководителей нефтяных компаний, нефтяная сессия – одна из самых значимых будет. Все первые руководители собираются на закрытом совещании, очень много интересного обсуждается, в том числе с приглашением глав государств».

Ранее о намерении поехать в Давос заявил владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

Напомним, трех российских бизнесменов, включая Костина и Вексельберга, решили не приглашать на форум в связи с опасениями международных организаций относительно наложенных Вашингтоном на россиян санкций.

Позднее стало известно, что официальная делегация России все же примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но на определенных условиях. Речь идет о том, что организаторы форума в Давосе намерены оградить американских бизнесменов от российских в связи с режимом санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пословицей прокомментировал запрет россиянам контактировать в Давосе с американцами.