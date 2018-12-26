Вексельберг заявил о намерении поехать в Давос

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг заявил, что собирается поехать на Всемирный экономический форум, который состоится в Давосе в январе.

«Планирую», – процитировал ТАСС ответ Вексельберга журналистам по поводу посещения форума в Давосе.

Напомним, трех российских бизнесменов, включая Вексельберга, решили не приглашать на форум в связи с опасениями международных организаций относительно наложенных Вашингтоном на россиян санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом. Также на запрет отреагировал Совет Федерации. Позже российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если туда не пустят попавших под санкции США бизнесменов.