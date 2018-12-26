В рамках проекта #Жить сотни людей принесли подарки для детей-сирот

В Москве завершилась благотворительная акция проекта #Жить совместно с блогером Гусейном Гасановым, в рамках которой сотни россиян принесли новогодние подарки для воспитанников подмосковных детских домов.

Каждый желающий мог принести игрушки, спортивный инвентарь, наборы для творчества к брендированной фуре возле главного входа ВДНХ. В акции приняли участие и сами организаторы – в воскресенье основатель #Жить Игорь Матвиенко и известный инстаграм-блогер Гусейн Гасанов приехали на ВДНХ пообщаться с гостями, журналистами и оставить подарки детям. Композитор принес диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а от блогера дети получат квадрокоптер, аэрохоккей и игрушки, сообщается в пресс-релизе организаторов.

«Новый год – это семейный праздник. Почему бы не сделать детей, у которых нет родителей, счастливее? Я понял, что могу просто поставить грузовик в центре Москвы и многие из моих подписчиков придут, захотят помочь. Это сделал не только я, но и моя аудитория – мы все вместе», – отметил блогер.

Во вторник 25 декабря Гусейн вместе с подписчиками и участниками проекта #ЖИТЬ от ВДНХ отправились дарить подарки воспитанникам шести детских домов Подмосковья. В день окончания акции подарки уже вручили воспитанникам двух детских домов, по остальным подарки развезут волонтеры в ближайшие несколько дней.

#ЖИТЬ – социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни. Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.

Гусейн Гасанов – один из самых популярных видеоблогеров Рунета, за которым следят 7.2 млн. подписчиков в Instagram и около 1 млн. на Youtube.