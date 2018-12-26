«Новая церковь» Украины заявила о присоединении 20 приходов УПЦ МП

Под юрисдикцию «новой церкви Украины» перешло более 20 приходов УПЦ МП в Винницкой области, заявил руководитель пресс-службы Винницкой епархии неканонической церковной структуры Владислав Демченко.

«Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются», – заявил Демченко изданию «Укринформ».

Он добавил, что за прошедшие выходные в «новую церковь» перешли пять приходов.

В частности, в Винницкой области на сторону неканонической церкви перешли приход Свято-Троицкого храма и храма иконы Божьей Матери, находящаяся в главном корпусе Винницкого областного психоневрологического диспансера.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви. Экспертное управление Рады заявило, что этот закон нарушает конституцию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что последует за переименованием УПЦ.