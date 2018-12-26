Глава ГИБДД предложил увеличить штраф за повторную езду без прав

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил увеличить штраф за повторную езду без прав до 30 тыс. рублей.

«Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тыс. рублей. Мы настаиваем, чтобы он составлял от 20 до 30 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо общественные работы. У нас сейчас много фактов, когда водителей лишают прав, в том числе по ряду медицинских показаний, и такие водители, конечно, не должны присутствовать на наших дорогах», – сказал Черников, передает ТАСС.

Руководитель ведомства считает, что необходимо задуматься об усилении ответственности и за другие нарушения правил дорожного движения.

«Если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то в итоге его ожидает штраф в размере 250 рублей. Подобные нарушения растут год от года, надо рассмотреть вопрос о превентивном воздействии на граждан, чтобы они не нарушали ПДД. Нужно проанализировать состояние дорог и определить ответственность за нарушение скоростного режима на той или иной трассе», – рассказал Черников.

Также он отметил, что отменять скидку в 50% при уплате штрафов в определенный срок не нужно.

«Эта система нацелена не на сбор максимально возможной суммы штрафов, а на соблюдение принципа неотвратимости наказания. Я понимаю, что эта скидка комфортна для людей, и не думаю, что ее необходимо корректировать», – заявил Черников.

Он отметил, что постоянные изменения ПДД приводят к тому, что водители не успевают за ними следить, что влияет на «общее правосознание» участников дорожного движения.

«Мы вспомнили старую практику по созданию рабочих комиссий с участием разных ведомств по повышению безопасности движения, чтобы анализировать проблемы, связанные с дорожным движением, и уже на основе этого анализа менять правила не чаще одного раза в год, а потом знакомить с ними население. Думаю, нас в этом поддержат», – сказал глава ГИБДД.

В Гоавтоинспекции также привели данные статистики ДТП за 11 месяцев 2018 года. За этот период на дорогах было зафиксировано свыше 151 тыс. аварий.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось на 2%. В них погибли 16,4 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель стал меньше на 5,4%. Травмы различной степени тяжести получили 193 тыс. человек, этот показатель относительно 11 месяцев 2017 года сократился на 1,5%», – сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что за это же время сотрудники ведомства вынесли свыше 122,2 млн постановлений о наложении штрафов, из них 119,7 млн могли быть уплаены со скидкой.

«В размере половины от наложенного штрафа было выплачено 78,7 млн или 65,7% штрафов», – привели цифры в ГИБДД.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что необходимо пересмотреть низкие штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч.