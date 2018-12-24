Глава ГИБДД высказался об ужесточении штрафов за превышение скорости

Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что необходимо пересмотреть низкие штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч и отметил, что их, возможно, увеличат.

«Зачастую превышение от 20 до 40 километров в час – одно из самых массовых нарушений ПДД, и здесь можно сказать о минимизированной ответственности за это. То есть это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», – сказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна», передает ТАСС.

Черников пояснил, что тяжесть последствий после подобных аварий весьма высока. Решение о возможном понижении порога превышения скорости будет принято после стандартизации дорог России, отметил глава ведомства.

«Снижать ли порог, может, усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя», – заявил Черников.

Также глава ГИБДД добавил, что Госавтоинспекция намерена проводить внеплановые проверки в автошколах, когда контроль над ними будет полностью возвращен в ведомство.

«Конечно, это будут срезы непосредственно по тем или иным заявлениям, это будут только внеплановые проверки, как мы предполагаем, чтобы в дальнейшем [работу ] недобросовестных предпринимателей или организаций, которые этот процесс [организацию автошкол] у себя осуществляют, минимизировать или прекратить вовсе», – отметил Черников.

Он уточнил, что в России много автошкол, получающих лицензии, и фактически не занимающихся обучением водителей.

«Сегодня Рособрнадзор, который наделен полномочиями проведения контроля за обучением в автошколах <..> просто не может, исходя из своей штатной численности, охватить весь спектр надзорно-контрольных функций. Госавтоинспекция несколько десятков лет назад проводила такие проверки и это было эффективно», – сказал Черников.

Также он отметил, что ГИБДД может рассмотреть предложение о внесении изменений в ПДД раз в пять лет. Для этого необходимо сформировать рабочую группу.

«Мы, конечно же, рассмотрим это на правительственной комиссии по повышению безопасности дорожного движения и при принятии положительного решения создадим такую группу, где будет комфортно все пожелания, которые будут идти от тех или иных граждан, от структур, ведомств, обсуждать и в дальнейшем принимать решения», – сказал Черников.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство не планирует переэкзаменовывать водителей, меняющих права.