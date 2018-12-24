Глава ГИБДД высказался об ужесточении штрафов за превышение скорости

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Виталий Милонов не впервые выступит на Новый год в роли раздатчика подарковФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
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Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
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          Глава ГИБДД высказался об ужесточении штрафов за превышение скорости

          24 декабря 2018, 14:45

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что необходимо пересмотреть низкие штрафы за превышение скорости свыше 20 км/ч и отметил, что их, возможно, увеличат.

          «Зачастую превышение от 20 до 40 километров в час – одно из самых массовых нарушений ПДД, и здесь можно сказать о минимизированной ответственности за это. То есть это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», – сказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна», передает ТАСС.

          Черников пояснил, что тяжесть последствий после подобных аварий весьма высока. Решение о возможном понижении порога превышения скорости будет принято после стандартизации дорог России, отметил глава ведомства.

          «Снижать ли порог, может, усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя», – заявил Черников.

          Также глава ГИБДД добавил, что Госавтоинспекция намерена проводить внеплановые проверки в автошколах, когда контроль над ними будет полностью возвращен в ведомство.

          «Конечно, это будут срезы непосредственно по тем или иным заявлениям, это будут только внеплановые проверки, как мы предполагаем, чтобы в дальнейшем [работу ] недобросовестных предпринимателей или организаций, которые этот процесс [организацию автошкол] у себя осуществляют, минимизировать или прекратить вовсе», – отметил Черников.

          Он уточнил, что в России много автошкол, получающих лицензии, и фактически не занимающихся обучением водителей.

          «Сегодня Рособрнадзор, который наделен полномочиями проведения контроля за обучением в автошколах <..> просто не может, исходя из своей штатной численности, охватить весь спектр надзорно-контрольных функций. Госавтоинспекция несколько десятков лет назад проводила такие проверки и это было эффективно», – сказал Черников.

          Также он отметил, что ГИБДД может рассмотреть предложение о внесении изменений в ПДД раз в пять лет. Для этого необходимо сформировать рабочую группу.

          «Мы, конечно же, рассмотрим это на правительственной комиссии по повышению безопасности дорожного движения и при принятии положительного решения создадим такую группу, где будет комфортно все пожелания, которые будут идти от тех или иных граждан, от структур, ведомств, обсуждать и в дальнейшем принимать решения», – сказал Черников.

          Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство не планирует переэкзаменовывать водителей, меняющих права.


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