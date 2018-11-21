Олимпийский чемпион Тихонов назвал Шипулина избалованным

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение биатлониста Антона Шипулина уйти из спорта.

Тихонов сказал, что для него это «не стало новостью», поскольку Шипулин «давно прекратил нормально тренироваться». По словам Тихонова, Шипулин создал «себе тепличные условия в мини-группе бездарных тренеров Крючкова и Гербулова», передает Sportbox.

Тихонов считает, что Шипулина, которому требовался «сильный спарринг-партнер», «избаловали екатеринбургские спонсоры», позволившие «организовать условия, которые он считал комфортными».

Четырехкратный олимпийский чемпион полагает, что «ни в какой спорт работать» Шипулин не пойдет, а вместо этого «будет искать себе теплое место».

Тихонов отметил, что «мононуклеозом не болеют постоянно», поэтому для ухода должна быть «еще какая-то причина».

«Ему не нужно прощаться, нужно просто уйти. Но этого у него уже не получилось», – сказал Тихонов.