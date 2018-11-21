Киселев ответил за агрессию на телевидении

Ведущий программы «Вести Недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев прокомментировал слова телеведущей Екатерины Андреевой об агрессии на российском ТВ.

«Если говорить об уровне агрессии на российском телевидении, то, как мне представляется, если она и есть, то это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде – и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно», – передает слова Киселева радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это не совсем точная интерпретация, так как на российском телевидении видят, что «происходит вокруг России».

«Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», – сказал он.

Киселев также заявил, что не видит агрессии внутри российского общества, напротив, он уверен, что россияне стали «ближе друг к другу».

«В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще к внешнему миру. Достаточно посмотреть на то, как прошел у нас футбольный чемпионат. А телевидение-то все это отражает. Нас пугали агрессивными русскими болельщиками, русской агрессией, но ничего подобного не было. Наши люди щедро принимали гостей», – сказал он.

По его словам, отдельные случаи, как задержания рэперов, происходят на «уровне бытовой дикости».

«Но это не система. Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», – заявил Киселев.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева призналась, что почти не смотрит российское ТВ из-за «уровня агрессии, который льется с экранов».