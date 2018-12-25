В Йемене сбили современный ударный беспилотник при помощи советской ракеты

Члены йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» уничтожили беспилотник саудовской коалиции в Йемене, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в небе над провинцией Саада, передает «Российская газета».

По мнению хуситов, сбитый беспилотник – это разведывательно-ударный китайский СН-4В. Военный эксперт Юрий Лямин заявил, что на текущий момент нельзя достоверно идентифицировать модель дрона.

«Дело в том, что, кроме имеющихся у саудитов CH-4B, там выполняют задания еще и американские Reaper. Один из них был ранее поражен в районе Саны. У войск ОАЭ имеются еще БЛА Wing Loong, также закупленные в КНР. Если все-таки был потерян CH-4B, то это вторая потеря за текущий год», – сказал он.

Видеозапись с моментом столкновения ракеты и БПЛА опубликована в Сети.

В мае Министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что американский самолет дальнего наблюдения Northrop Grumman E-8 Joint STARS не сможет противостоять российским и китайским зенитным комплексам.