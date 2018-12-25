Россия добыла в 2018 году рекордный объем газа

Рекордный объем газа Россия добыла в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличился также экспорт этого энергоносителя, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты – 733 млрд кубических метров газа, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года», – приводит слова Новака РИА «Новости».

В 2017 году добыча газа в России достигла 691,1 млрд кубометров.

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