Силуанов скептически отнесся к проекту ВСМ между Москвой и Казанью

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что скептически относится к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, не видя в проекте экономического смысла; строительство такой дороги между столицей и Санкт-Петербургом не рассматривается.

Силуанов заявил, что скептически относится к проекту ВСМ Москва-Казань, так как «РЖД и Минтранс преподносят его как новаторский проект, инновационный продукт», но возникает вопрос о том, будет ли в этом смысл с точки зрения экономики, передает РИА «Новости».

«В магистральной инфраструктуре сидит это все до Владимирской области, до населенного пункта Гороховец. Да, даже если это будет до Казани. Никакой экономики абсолютно нет», – добавил он.

Вице-премьер считает, что подобные высокоскоростные магистрали делают там, где большое количество скоплений народа, где этот народ будет ездить и перемещаться.

«Между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростная электричка. Поэтому смысл экономический, он практически отсутствует. Говорят: ну, мы продлим там до Китая, сделаем перевозку контейнеров, грузов. Тоже это будет очень дорого, чем везти по обычной железной дороге или морским путем. Экономика не бьется», – пояснил министр.

При этом ВСМ до Санкт-Петербурга «никто не рассматривает», хотя «это было бы, может быть, и правильно».

«У нас тоже налажено тесное сообщение – авиасообщение, скоростное. До Питера многие ездят и на обычных, не скоростных поездах. Как показывает опыт, есть исследования, что высокоскоростное движение окупается и рентабельно там, где существуют большие агломерации, большие скопления людей и населенных пунктов», – добавил Силуанов.

Отметим, что в данный момент в России нет ВСМ. Первым подобным проектом должна стать Москва-Казань стоимостью около 1,7 трлн рублей, а ее пилотным участком Москва – Гороховец (Владимирская область) за 621,5 млрд рублей.

Напомним, в сентябре сообщалось, что на ВСМ Москва-Казань требуется 700 млрд бюджетных рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что скоростным железным дорогам в России мешают старые рельсы.