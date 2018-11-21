Гол Овечкина стал лучшим в НХЛ в 2018 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучшим гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом».

НХЛ составила рейтинг лучших голов 2018 года, передает ТАСС.

В матче регулярного чемпионата НХЛ в марте 2018 года «Вашингтон» выиграл у «Виннипега» со счетом 3:2 в овертайме. Две шайбы забросил Овечкин. Вторая из них и признана лучшей. Этот год стал для хоккеиста 600-м в карьере

Второе место занял канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Третье – датский форвард «Вашингтона» Ларс Эллер.

В середине декабря Овечкин установил новый личный рекорд, продлив результативную серию до 14 матчей подряд.

В июле Овечкина назвали лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY.