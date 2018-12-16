Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый личный рекорд, продлив результативную серию до 14 матчей подряд.

Он набирает очки уже в 14 матче подряд. Ранее ему удавалось серия из 13-ти матчей подряд в сезон 2006-2007 годов. В воскресенье он забросил шайбу в ворота «Баффало Сейбрз», благодаря чему игра перешла в овертайм. В итоге столичная команда победила в серии буллитов, передает RT.

В этом сезоне Овечкин забросил уже 29 шайб, он возглавляет список лучших снайперов лиги с отрывом в шесть шайб от ближайшего преследователя.