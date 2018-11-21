Депутат Рады с тростью напал на политолога в прямом эфире

В эфире телеканала NewsOne подрались депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко, сообщают СМИ.

Мосийчук обвинил Семченко в том, что политолог – «российский пропагандист», который работает «за деньги Кадырова». Семченко в ответ назвал депутата «душевнобольным». Политолог заявил, что Мосийчук «непонятно как оказался в Верховной раде», передает 112.ua.

После этих слов Мосийчук с тростью набросился на Семченко, выкрикивая нецензурные слова, передает RT.

Мосийчук заявил, что покажет ведущему «некие данные», которые стал искать в телефоне. Ведущий предложил Семченко покинуть эфир, но политолог отказался. Мосийчук показал ведущему «данные», после чего ведущий еще раз попросил Семченко покинуть эфир.

Уходя, политолог что-то сказал в сторону Мосийчука, тот догнал его и ударил тростью по спине.

Напомним, украинские депутаты и чиновники регулярно устраивают драки в прямом эфире.