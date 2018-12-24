Шойгу рассказал, что любит ночевать «под кедром» и «пить воду из рек»

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что любит отдыхать от цивилизации и общения с людьми в тайге.

«Я люблю Сибирь. Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, туда, где я могу спокойно пить воду из реки и знать, что выше по течению никто в ней, так сказать, руки не помыл», – поделился министр обороны в интервью «Неизвестной Сибири».

По его словам, многие модные направления для отдыха являются лишь «ярмаркой тщеславия» россиян. Шойгу сказал о том, что Сибирь не должна стать таким же направлением. По его словам, в этот регион туристов должны притягивать «совсем другие вещи».

«Свобода! Свобода от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми... и журналистами в том числе. Без обид! В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей. Кому-то нравится греться на морском пляже, а я лучше поеду к староверам – в самый дальний угол, на границе с Монголией. И буду там сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, буду вместе с ними лепить пельмени и ловить хариуса», –рассказал глава Минобороны.