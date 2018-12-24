Кабмин заявил о нарушении «Новым потоком» соглашения по ценам на топливо

После совещания у вице-премьера Дмитрия Козака пресс-служба правительства сообщила, что компания «Новый поток» не соблюдает соглашение о стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок.

«ФАС России совместно с Минэнерго России с участием ООО «Сбербанк Капитал» до 26 декабря 2018 года (должны) представить в правительство РФ согласованные предложения о восстановлении объемов поставок АО «Новый поток» нефтепродуктов на внутренний рынок на уровне 2017 года с увеличением на 3% и компенсации неисполненных обязательств по соглашению о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок», – приводит «Интерфакс» поручение Козака в связи с нарушениями.

Ранее правительство заключило с нефтяными компаниями и независимыми участниками топливного сектора соглашение, которое включало в себя не только заморозку цен на топливо, но и увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

Напомним, правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо, после чего остановился рост цен на бензин. В Кремле обещали не допустить скачкообразного повышения стоимости топлива.

Группа компаний «Новый поток» занимается добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией нефтяных продуктов как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В 2017 году она оказалась на 11 месте по выручке (208 млрд рублей) среди нефтегазовых компаний.