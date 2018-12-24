В России увеличилось количество взяток

Согласно данным Генпрокуратуры, за последний год количество взяток в России увеличилось на 11%.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что всего зарегистрированы почти 29 тыс. преступлений коррупционной направленности, пишет РИА «Новости».

По его словам, по сравнению с предыдущим годом это значение выросло на 2,3%. При этом среди преступлений коррупционной направленности отдельный рост отмечается в передаче и получении взяток.

«За истекший период число преступлений, которые предусматриваются статьей 291 Уголовного кодекса («Дача взятки»), на территории России составило 2 тыс. 408, случаи дачи взятки увеличились чуть больше, чем на 11%. По стране возросло с 3 тыс. 94 до 3 тыс. 315 число деяний, которые предусматриваются 290 статьей Уголовного кодекса («Получение взятки»)», – рассказал Куренной.

По данным следственного комитета, чаще всего на взятках попадались сотрудники МВД. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, за 2018 год к ответственности привлекли 790 сотрудников.

Например, 18 декабря задержали главу отдела по расследованию преступлений в экономической сфере МВД по Самарской области Веру Рабинович за получение взятки в 10 млн рублей.

На прошлой неделе к заключению на 24 года за взяточничество был приговорен бывший сотрудник ФСБ по Тюменской области.