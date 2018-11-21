В аэропорту Самары задержана полковник МВД Рабинович

Глава отдела по расследованию преступлений в экономической сфере ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вера Рабинович была задержана после получения взятки в 10 млн рублей, сообщил представитель регионального управления ФСБ.

«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 миллионов рублей из 15 миллионов предполагавшихся», – сказал собеседник РИА «Новости».

Представитель спецслужбы пояснил, что деньги были переданы через посредников от потерпевшего по уголовному делу за принятие решения о передаче дела в суд. Посредников также задержали.

Ранее сообщалось, что 23-летняя следователь московского управления СК Мария Слезкина вымогала взятку в 2 млн евро у подозреваемого и после этого скрылась за границей.