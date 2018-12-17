Молодая следователь попалась на вымогательстве крупной взятки и уехала за границу

Следователь столичного управления СК Мария Слезкина потребовала взятку в 2 млн евро у арестованного по подозрению в похищении человека рыбопромышленника Юрия Тузова, после чего девушка уволилась из комитета и скрылась за границей, сообщают СМИ.

23-летняя Слезкина обещала за взятку отпустить бизнесмена из-под ареста, в противном случае она угрожала Тузову и его сыну длительными сроками, сообщает «Коммерсант».

Взятку девушка потребовала у предпринимателя в СИЗО «Бутырка». Подследственный написал заявление в ФСБ, после чего спецслужбы задержали предполагаемых соучастников – друга Слезкиной из Абхазии и его приятеля.

Слезкина успела написать рапорт об увольнении и сдать экзамен на адвоката в Адвокатской палате Северной Осетии, утверждает издание, после чего она уехала за границу.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Сергей Цагаллов не стал комментировать журналистам эту ситуацию.

Утверждается, что в отношении Слезкиной было возбуждено дело ч. 6 ст. 290 УК – «Получение взятки в особо крупном размере».

В ноябре СК возбудил уголовное дело в отношении двух следователей, которые подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей.