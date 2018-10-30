Двух следователей СК поймали на взятке в 5 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух следователей – Сергея Дубинского и Андрея Тринева, которые подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей (ч.6 ст.290 УК РФ)», – приводятся слова Петренко на сайте СКР.

Оба следователя задержаны с поличным в результате операции центрального аппарата СКР совместно с Управлением «М» ФСБ России. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Не указывается, в каком управлении Следственного комитета работают указанные следователи.