Мосгорсуд отказался передать дело бобслеиста Зубкова в ВС

Мосгорсуд отказался передавать дело бобслеиста Александра Зубкова в Верховный суд России для определения дальнейшей подсудности.

«Ходатайство представителей Олимпийского комитета России (ОКР) о передаче дела в Верховный суд России оставить без удовлетворения», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Отмечается, что судьи отклонили отвод, заявленный им ОКР, и продолжили рассмотрение дела.

Юристы ОКР мотивировали свое ходатайство разъяснениями в пресс-релизе Мосгорсуда, где сообщалось об отказе в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

Пресс-релиз свидетельствует о давлении на состав Мосгорсуда до вступления решения в силу, считают в ОКР.

«Просим передать дело в Верховный суд для определения дальнейшей подсудности», – сказал представитель ОКР, объяснив свою просьбу необъективностью Мосгорсуда.

Представители Зубкова попросили суд отклонить отвод и рассмотреть дело. «Позиция наших оппонентов из Олимпийского комитета об отводе – странная и необоснованная», – сказал представитель Зубкова.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В ноябре сообщалось о намерениях МОК потребовать у Зубкова вернуть золотые медали Олимпийских игр в Сочи.