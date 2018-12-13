Бобслеиста Зубкова и еще четырех российских спортсменов отстранили за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает пресс-служба IBSF.

Также IBSF временно отстранила Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, сообщает ТАСС.

Напомним, главу Федерации бобслея России Александра Зубкова обвинили в использовании допинга в Сочи, пожизненно дисквалифицировали и потребовали вернуть медали в МОК. Пожизненная дисквалификация позже была снята, однако требование вернуть медали осталось.