SpaceX запустила ракету со спутником ВВС США

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал во Флориде ракету-носитель Falcon 9 с первым из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США.

Компания отметила, что из-за требований, предъявляемых к миссии, первую ступень Falcon 9 не будут пытаться посадить на Землю, передает ТАСС.

Ранее возвращаемая первая ступень американской ракеты Falcon 9 впервые совершила посадку на космодроме Ванденберг.