Подрядчик обещал финансовую помощь семьям погибших на шахте в Соликамске

Подрядная организация «УС-30» выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших работников на шахте в Соликамске Пермского края, где в субботу произошло возгорание, сообщил начальник компании Андрей Максимов.

«Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия. И в зависимости от наличия в семьях иждивенцев, каждому иждивенцу будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год», – цитирует Максимова ТАСС.

Также будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего.

Организация готова компенсировать и расходы на похороны погибших.

В пресс-службе губернатора региона отметили, что родным и родственникам погибших будет оказана «всесторонняя помощь».

Между тем в оперативном штабе рассказали, что спасательная группа готовится к эвакуации тел рабочих. Сообщается, что найдено местонахождение девятого погибшего.

В администрации Соликамска заявили об отмене всех культурно-развлекательных мероприятий 23 и 24 декабря.

Ранее в правительстве Пермского края сообщали, что спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором и на третьем – тела еще шестерых человек. Это жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

Спасателям только с шестой попытки удалось добраться до места возгорания, однако спуск к предполагаемому месту блокирования рабочих в стволе шахты оказался невозможен.

Напомним, утром субботы на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе во время работ произошел пожар на глубине 340 метров (глубина шахты – 500 метров). По словам следователей, есть основания полагать, что девять рабочих, которые по-прежнему остаются в шахте, погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»).