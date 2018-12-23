Стало известно, сколько продлится шатдаун в США

|
23 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 02:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Спасатели остановили спуск в шахту Соликамска из-за высокой температуры
Разделы
Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу
«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику
Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу
Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании
Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
Французским детям запретят называть террористов по имени
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория
Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Большая пресс-конференция Путина
Обсуждение: 4 комментария
Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
Обсуждение: 8 комментариев
Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook