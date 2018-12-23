Стало известно, сколько продлится шатдаун в США

Члены американского Сената в субботу безрезультатно завершили свое внеплановое заседание, посвященное документу о временном финансировании федерального правительства; как сообщили в аппарате верхней палаты Конгресса США, следующее заседание состоится не ранее 27 декабря.

В понедельник, 24 декабря, состоится формальное заседание Сената, а полноценное пройдет только 27 декабря в 16.00 по местному времени (00.00 28 декабря мск). Большинство законодателей отправятся на праздники в свои родные штаты, передает ТАСС.

Напомним, остановка работы американского правительства – так называемый шатдаун – стала неизбежной по итогам заседания в пятницу, когда Сенат не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства. Шатдаун затронул 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников; ущерб, как прогнозируется, составит сотни млн долларов.

Между тем это не первый случай остановки работы федерального правительства США. Так, в начале 2018 года, при президенте США Дональде Трампе, оно уже прекращало выполнять функции из-за отсутствия денег. При администрациях предыдущего американского президента Барака Обамы правительство прекращало работу один раз на 16 дней, при Билле Клинтоне это происходило дважды – в общей сложности на 26 дней. При администрациях Рональда Рейгана федеральное правительство прекращало работу без малого восемь раз, но в общей сложности всего на 14 дней.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.