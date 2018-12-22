Названы победители футбольной акции «Молодежки ОНФ»

В финале всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую провела «Молодежка ОНФ», победили команды «Альфа» из Камчатского края и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики.

Победители финала акции, который прошел в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт», получат сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе, сообщили организаторы.

Игрокам «Альфы» (победители в категории 14-15 лет) и «Инаркой» (категория 16-17 лет) вручили золотые медали и хрустальный кубок.

Занявшие второе место команды «Витязь» (14-15 лет) из Тульской области и «Сатурн» (16-17 лет) из Кемеровской области, получили сертификаты на установку площадки для воркаута.

На третьем месте оказались команды «Факел» из Санкт-Петербурга и «Мечта» из Севастополя.

Серебрянным и бронзовым призерам турнира вручили медали и специальные атрибуты от Российского футбольного союза.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводилась «Молодежкой ОНФ» для ребят в возрасте 14-17 лет, которые не являются профессиональными футболистами, в рамках проекта «Молодежка-Юниор».

В первом муниципальном этапе соревнований приняли участие 3420 дворовых команд и около 35 тыс. игроков. После регионального и межрегионального этапов на отборочные игры общефедерального уровня попала 21 команда.

В финальных отборочных играх в Сочи приняли участие 168 ребят из 17 регионов – Саратовской, Кемеровской, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Томской, Владимирской, Тульской областей, Камчатского края, Республик Саха (Якутия), Коми, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, городов Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя. Все они получили памятные вымпелы всероссийской футбольной акции «Уличный красава».

«Когда мы задумывали провести эту акцию, понимали, что многие захотят принять участие. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Десятки тысяч мальчишек сражались изо всех сил и показали настоящий класс! И это обычные ребята со всех уголков страны, не профессиональные футболисты. Это те, кто гоняет мяч во дворе со своими друзьями. А сегодня они сыграли на олимпийском стадионе», – сказал член центрального штаба ОНФ, руководитель департамента молодежных проектов Игорь Кастюкевич.

Он выразил надежду, что акция для ребят стала возможностью поверить в свои силы, подняться на новый уровень или даже изменить свою жизнь.

Кастюкевич отметил, что у акции будет продолжение. Так, победители «Уличного красавы» теперь смогут регулярно тренироваться на собственной площадке возле дома. А участники, которые особенно проявили себя, отправятся на стажировку в футбольные клубы и будут заниматься с профессионалами.

«У тех, кто в этот раз не смог победить или вообще принять участие в турнире, есть время подтянуть уровень игры и попробовать свои силы в новом сезоне акции», – отметил он.

В следующий раз «Уличный красава» пройдет летом 2019 года.